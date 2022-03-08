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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ملتقى التوظيف بعسير، نظمته الغرفة التجارية الصناعية بأبها، بمشاركة عدة شركات من القطاع الخاص، وبشراكة استراتيجية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ممثلة في مبادرتها الوطنية «نساند». وتتركز الوظائف المتاحة على مجالات المحاسبة والمبيعات ومديري المعارض والبائع والأعمال الإدارية، ويستهدف بالدرجة الأولى طالبي الوظائف من فئتي الخريجين حديثا والباحثين عن عمل. وأوضح الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، أن ملتقيات التوظيف التي تنظمها غرفة أبها بشراكة استراتيجية مع شركائها يأتي ضمن برنامج توطين الوظائف الذي تتبناه بهدف تشجيع الكوادر السعودية للالتحاق بالمهن والتخصصات المختلفة؛ بما يسهم في رفع نسب توطين الوظائف وفقا لاستراتيجية الغرفة التي ترتكز على ضرورة تفعيل الشراكة المجتمعية ودورها في إنجاح جميع المبادرات والبرامج المنفذة.

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