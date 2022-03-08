التمكين القيادي

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ويسلط اللقاء الذي تشارك فيه كل من عضو مجلس الشورى الدكتورة أميرة البلوي، والأمين العام لمجلس منطقة تبوك الدكتورة خلود الخميس، وعضو مجلس إدارة غرفة جدة سارة العايد، الضوء على الدور القيادي للمرأة السعودية، في العصر الحالي.
كما سيتم خلال اللقاء مناقشة عدد من المحاور أبرزها إظهار القياديات، ورفع الوعي لمشاركة المرأة في سوق العمل وخلق كفاءات عالية لتدريب القيادات النسائية، واستثمار طاقاتها وقدراتها وتوسيع خيارات العمل أمامها.
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