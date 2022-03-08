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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الإسلامي لتنمية التجارة، عقد في مدينة مراكش أعمال الدورة العادية 39 لمجلس الإدارة، بمشاركة الدول الأعضاء في المجلس.

وبحث المجلس خلال الدورة، الإجراءات المتخذة لتنمية التجارة والشراكة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، لا سيما فيما يتعلق بتسهيل التجارة وتطوير الاندماج الإقليمي، والعمل على بلوغ نسبة 25 % من التجارة البينية لدول المنظمة.

وجرى اعتماد مشروع برنامج العمل لسنة 2023، الذي يهدف إلى مساعدة دول منظمة التعاون الإسلامي على الاستفادة من فرص التجارة والاستثمار التي توفرها أسواق الدول الأعضاء البالغ عددها 57 دولة عضوا في هذه المنظمة.

وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، في كلمة تلاها نيابة عنه المدير العام لقسم الشؤون الاقتصادية بمنظمة التعاون الإسلامي ناجي جباروف، أن مجلس الإدارة ينعقد في ظروف مطبوعة بالأزمة الصحية العالمية التي أرخت بتداعياتها على الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مما أدى إلى انكماش اقتصادي، وتراجع في الاستثمارات والصادرات والأنشطة السياحية، وفاقم مؤشرات الفقر والبطالة.