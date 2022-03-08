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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المركز الوطني للتنمية الصناعية، وقع مذكرة تفاهم مع شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة «أميك»، برعاية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المهندس مبارك الخفرة. وقع المذكرة من جانب المركز، الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ومن جانب «أميك»، العضو المنتدب نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المعادن بشركة التصنيع الوطنية الدكتور فادي طرابزوني. وستسهم مذكرة التفاهم في دعم الشركة لتطوير وتوطين سلاسل القيمة لصناعة معدن التيتانيوم المرخص والمؤهل لصناعة الطيران والصناعات المتقدمة، التي تعد أحد أهم المخرجات الرئيسة لدراسات صناعة الطيران التي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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