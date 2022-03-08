طرح تأهيل مشروع المنطقة اللوجستية في منفذ جديدة عرعر للشركات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مشروع المنطقة اللوجستية في منفذ جديدة عرعر أمام الشركات والتحالفات لتطوير البنية التحتية في المنطقة غير الجمركية.

وأوضحت الهيئة الزكاة في بيان أمس أنها بدأت مرحلة تأهيل الشركات والتحالفات لمشروع المنطقة اللوجستية في منفذ جديدة عرعر بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، وذلك ابتداء من أمس (8 مارس) وحتى 3 أبريل 2022 عند الساعة 3 مساء بتوقيت المملكة.

وأوضحت الهيئة أن المشروع يسهم في تمكين المملكة من الوصول إلى السوق العراقية، ورفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين، وأن تصبح شريكا تجاريا رئيسا، إلى جانب إسهام المشروع في تحسين جودة وكفاءة عمليات الاستيراد والتصدير عبر منفذ جديدة عرعر؛ مما يُعزز من مستوى الخدمات المقدمة للعابرين عن طريق المنفذ.

وبينت أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة غير الجمركية وإنشاء مرافق داعمة، مثل المستودعات ومحطات الوقود ومواقف السيارات والشاحنات ومحال البيع بالتجزئة، ووحدات التصنيع الخفيفة، بالإضافة إلى سكن خاص بالعاملين في المنفذ على مساحة تقدر بمليون م2، من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، مشيرة إلى أن المشروع سيتم طرحه وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل.

وأكدت الهيئة أن المشروع يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك من حيث تعزيز القدرات اللوجستية ورفع مستوى إسهامات القطاع الخاص في تقديم ودعم المشاريع الاستراتيجية.

تأهيل الشركات لمشروع المنطقة اللوجستية في منفذ جديدة عرعر







بدء مرحلة التأهيل 8 مارس 2022



انتهاء مرحلة التأهيل 3 أبريل 202



أهداف المشروع:





تمكين المملكة من الوصول إلى السوق العراقية



رفع مستوى التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين



تحسين جودة وكفاءة عمليات الاستيراد والتصدير



تعزيز مستوى الخدمات المقدمة للعابرين عن المنفذ



تطوير البنية التحتية في المنطقة غير الجمركية عبر إنشاء:





محطات وقود ومواقف



مستودعات



محال البيع بالتجزئة



وحدات تصنيع خفيفة



سكن خاص بالعاملين في المنفذ



طريقة طرح المشروع:

وفق نموذج التصميم والبناء والتمويل والتشغيل والتحويل