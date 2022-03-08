شكرا لقرائتكم خبر سهمان للمكتتب الفرد في شركة الدواء.. ورد الفائض اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت في بيان لها أمس أن تخصيص الأسهم المتبقية يتم على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5299% على أساس تناسبي.
وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.
وطرحت الشركة 25.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.
- عدد المشاركين الأفراد: 1,110,942 مكتتبا
- الأسهم المطروحة للأفراد: 2,550,000 سهم
- سعر الطرح: 73 ريالا للسهم
- تغطية الأفراد: 2,515%
- القيمة الإجمالية لطلبات الأفراد: 4,682,584,270 ريالا
- التخصيص: سهمان كحد أدنى لكل فرد
- نسبة تخصيص الأسهم المتبقية على أساس تناسبي: 0.5299%
- ردّ فائض اكتتاب الأفراد في موعد أقصاه 9 مارس 2022
كانت هذه تفاصيل خبر سهمان للمكتتب الفرد في شركة الدواء.. ورد الفائض اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.