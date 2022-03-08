شكرا لقرائتكم خبر سهمان للمكتتب الفرد في شركة الدواء.. ورد الفائض اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتمت شركة «جي آي بي كابيتال» مدير الاكتتاب لشركة الدواء للخدمات الطبية «الدواء»، عملية الطرح لفئة الأفراد بنسبة تغطية 2515% ، مشيرة إلى تخصيص سهمين كحد أدنى لكل مكتتب فرد مشمول في طلب الاكتتاب، فيما سيتم رد فائض الاكتتاب اليوم.

وأوضحت في بيان لها أمس أن تخصيص الأسهم المتبقية يتم على أساس تناسبي بناء على حجم طلب كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المتبقية المطلوب الاكتتاب فيها، وذلك بنسبة تخصيص تبلغ 0.5299% على أساس تناسبي.

وأشارت الشركة إلى أنه قد تم تجميع كسور الأسهم وتخصيصها بشكل تنازلي بدءا من الطلبات الأعلى بواقع سهم لكل طلب حتى نفادها.

وطرحت الشركة 25.5 مليون سهم تمثل 30% من رأس مال الشركة خصص 90% منها للجهات المشاركة و10% للأفراد.

