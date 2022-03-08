«تقييم» تطلع 260 ممارسا على تقييم العقارات للشركات المدرجة في السوق

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدمت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم»، بالتعاون مع هيئة السوق المالية، ورشة عمل بعنوان تقييم العقارات الاستثمارية للشركات المدرجة، بحضور أكثر من 260 شخصا من الأعضاء والممارسين والمهتمين بمهنة التقييم. واستعرضت الورشة قرار هيئة السوق المالية CMA المتمثل في السماح للشركات المدرجة، باستخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات والعقارات الاستثمارية اعتبارا من مطلع عام 2022، والشروط التي وردت في القرار الذي يهم المقيمين، متناولة أهم الإفصاحات المطلوبة على الشركات المدرجة التي تعتزم استخدام نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم، وأبرز الفروقات بين العقارات والعقارات الاستثمارية في القوائم المالية، ونظام المقيمين المعتمدين لممارسي هذا النوع من التقييم والخبرة المطلوبة بعد الحصول على الترخيص، وتعريفات القيمة العادلة والقيمة السوقية، وأساليب التقييم الرئيسة كأسلوب السوق وأسلوب الدخل وأسلوب التكلفة وما يتضمنه كل أسلوب من طرق مختلفة ومفصلة للتطبيق، وتقييم العقارات والعقارات الاستثمارية للشركات المدرجة في ضوء المعايير الدولية للتقارير المالية. أهم ما استعرضته الورشة:





استخدام خيار نموذج القيمة العادلة أو إعادة التقييم لقياس العقارات.



الإفصاحات المطلوبة للشركات التي تعتزم استخدام القيمة العادلة.



الفروقات بين العقارات والعقارات الاستثمارية في القوائم المالية.



نظام المقيمين المعتمدين لممارسي التقييم والخبرة المطلوبة.



تعريفات القيمة العادلة والقيمة السوقية



أنواع أساليب التقييم الرئيسية (السوق، الدخل، التكلفة).



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