الاقتصاد

6 اعترافات دولية لمختبري الجاذبية والقدرة والطاقة

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- بواسطة أيمن الوشواش - حققت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنجازا وطنيا جديدا، من خلال حصول مختبر الجاذبية ومختبر القدرة والطاقة التابع للمركز الوطني للقياس والمعايرة على الاعتراف الدولي للأوزان والمقاييس لـ6 قدرات فنية، تضمن توافقها مع وحدات القياس الدولي «SI».

ويعد مختبر الجاذبية في المركز الوطني للقياس والمعايرة التاسع على مستوى العالم والأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية حصولا على الاعتراف الدولي، وبذلك يكون المركز قد حصل على الاعتراف الدولي لعدد 26 قدرة فنية.

وترجع أهمية الاعتراف في علم القياس والمعايرة إلى وجود سلسلة متصلة تعزز بعضها البعض.

اعتراف دولي للأوزان والمقاييس لـ6 قدرات فنية

حصل عليه:


  • مختبر الجاذبية
  • مختبر القدرة والطاقة

مختبر الجاذبية

  • التاسع على مستوى العالم
  • الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية
  • حاصل على الاعتراف الدولي لـ26 قدرة فنية

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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