6 اعترافات دولية لمختبري الجاذبية والقدرة والطاقة

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ويعد مختبر الجاذبية في المركز الوطني للقياس والمعايرة التاسع على مستوى العالم والأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية حصولا على الاعتراف الدولي، وبذلك يكون المركز قد حصل على الاعتراف الدولي لعدد 26 قدرة فنية.
وترجع أهمية الاعتراف في علم القياس والمعايرة إلى وجود سلسلة متصلة تعزز بعضها البعض.
اعتراف دولي للأوزان والمقاييس لـ6 قدرات فنية
حصل عليه:
- مختبر الجاذبية
- مختبر القدرة والطاقة
مختبر الجاذبية
- التاسع على مستوى العالم
- الأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية
- حاصل على الاعتراف الدولي لـ26 قدرة فنية
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