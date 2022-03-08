شكرا لقرائتكم خبر 6 اعترافات دولية لمختبري الجاذبية والقدرة والطاقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حققت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة إنجازا وطنيا جديدا، من خلال حصول مختبر الجاذبية ومختبر القدرة والطاقة التابع للمركز الوطني للقياس والمعايرة على الاعتراف الدولي للأوزان والمقاييس لـ6 قدرات فنية، تضمن توافقها مع وحدات القياس الدولي «SI».

ويعد مختبر الجاذبية في المركز الوطني للقياس والمعايرة التاسع على مستوى العالم والأول على مستوى الشرق الأوسط والدول العربية حصولا على الاعتراف الدولي، وبذلك يكون المركز قد حصل على الاعتراف الدولي لعدد 26 قدرة فنية.

وترجع أهمية الاعتراف في علم القياس والمعايرة إلى وجود سلسلة متصلة تعزز بعضها البعض.

اعتراف دولي للأوزان والمقاييس لـ6 قدرات فنية

حصل عليه:







مختبر الجاذبية



مختبر القدرة والطاقة



مختبر الجاذبية