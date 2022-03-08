وفد «هدف» يطلع على الممارسات المطبقة في بريطانيا لتنمية المهارات

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وعقد وفد الزيارة الذي ضم نائب المدير العام للأعمال فراس أبا الخيل والمدير التنفيذي للتحول المهندس محمد المحيميد، اجتماعات مع إدارة التعليم وإدارة العمل البريطانية والجهات التابعة لها، حيث جرى استعراض الأعمال القائمة الحالية وعرض أفضل الممارسات وطريقة تكامل الأعمال بين الإدارات في تقديم الدعم إلى المستفيدين من البرامج.
كما زار الوفد فرع «Jobcenter plus»، واطلع على إجراءات العمل ورحلة المستفيد من الخدمات المقدمة من الفرع.
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