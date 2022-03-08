شكرا لقرائتكم خبر وفد «هدف» يطلع على الممارسات المطبقة في بريطانيا لتنمية المهارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اطلع وفد من صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» برئاسة مدير عام الصندوق تركي الجعويني، خلال زيارته للمملكة المتحدة، على دراسات سوق العمل البريطاني وأفضل الممارسات المطبقة والآليات والوسائل المستخدمة في عملية تأهيل وتنمية مهارات وقدرات رأس المال البشري، والطرق المستخدمة لدعم الأفراد والمنشآت ورفع مهارات العاملين حسب احتياج السوق.

وعقد وفد الزيارة الذي ضم نائب المدير العام للأعمال فراس أبا الخيل والمدير التنفيذي للتحول المهندس محمد المحيميد، اجتماعات مع إدارة التعليم وإدارة العمل البريطانية والجهات التابعة لها، حيث جرى استعراض الأعمال القائمة الحالية وعرض أفضل الممارسات وطريقة تكامل الأعمال بين الإدارات في تقديم الدعم إلى المستفيدين من البرامج.

كما زار الوفد فرع «Jobcenter plus»، واطلع على إجراءات العمل ورحلة المستفيد من الخدمات المقدمة من الفرع.