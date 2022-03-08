أكوا باور تتوقع بدء التشغيل التجاري لمشروع الرس للطاقة الشمسية بالربع الرابع 2024

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقعت شركة أكوا باور بدء التشغيل التجاري لمشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الربع الرابع 2024، مضيفة أنها تمتلك 40.1% من المشروع، مبينة أن الطاقة الإنتاجية للمشروع الواقع في منطقة القصيم تبلغ 700 ميجاوات.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع «تداول» أمس، أنها تمكنت من خلال تقديمها العطاء الأقل بتعرفة 5.62 هللات / كيلووات ساعة من الفوز بالمشروع كجزء من الجولة الثالثة لبرنامج الطاقة المتجددة المطروح من قبل وزارة الطاقة، وقد وقعت الاتفاقية بين شركة الرس للطاقة الشمسية (شركة المشروع التابعة لأكوا باور) والشركة السعودية لشراء الطاقة (المشتري الرئيس).

وذكرت أن قيمة المشروع تبلغ نحو 1.7 مليار ريال، فيما تبلغ مدة العقد 25 سنة. وتوقعت أن يظهر الأثر المالي بعد بدء التشغيل التجاري والمتوقع في الربع الرابع من 2024.

وأشارت إلى أن مشروع الرس يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية طرح من قبل مكتب الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة، ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في السعودية حتى الآن.

وأعلنت وزارة الطاقة مساء أمس الأول، ترسية مشروعي الرس وسعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، اللذين تبلغ طاقتهما الإجمالية 1000 ميجاوات، بحضور وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان.

ووقعت الشركة السعودية لشراء الطاقة «المشتري الرئيس»، اتفاقيتي شراء الطاقة مع التحالفين الفائزين بالمشروعين، الأولى لمشروع الرس للطاقة الشمسية الكهروضوئية في منطقة القصيم، مع شركة الرس للطاقة الشمسية؛ المملوكة لتحالف شركة أعمال المياه والطاقة الدولية (أكوا باور) وشركة أس بي آي سي (SPIC)، وشركة المياه والكهرباء القابضة (WEHC).

أما الاتفاقية الثانية فلمشروع سعد للطاقة الشمسية الكهروضوئية، الذي يقع في سعد التابع لمحافظة رماح في منطقة الرياض، وتم توقيعها مع شركة الغزالة للطاقة؛ المملوكة لتحالف كل من شركة جينكو باور (هونج كونج) المحدودة، وشركة جينكو باور ميدل إيست القابضة، وجينكو باور ظفرة القابضة، حيث يبلغ حجم الاستثمار في المشروع نحو 800 مليون ريال، وتبلغ طاقته الإنتاجية 300 ميجاوات.

وأعلن وزير الطاقة أن منظومة الطاقة تستهدف طرح مشروعات لإنتاج نحو 15000 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة، خلال عامي 2022 و2023، في إطار السعي إلى تحقيق الطاقة المستهدفة ضمن مزيج الطاقة الأمثل المستخدم لإنتاج الكهرباء.

وأوضح أن ترسية هذين المشروعين وتوقيع اتفاقيات الشراء المتعلقة بهما، هو تجسيد ملموس لالتزام المملكة بخفض الانبعاثات الناتجة عن إنتاج واستخدام الطاقة، وحرصها في الوقت نفسه على إرساء قواعد نهج الاقتصاد الدائري للكربون.

مشروع الرس للطاقة الشمسية

