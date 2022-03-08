بايدن يقرر حظر واردات النفط من روسيا.. وتوقعات بارتفاع سعر البرميل لـ 200 دولار

الشارقة - اميمة ياسر - وكالات

أعلنت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قرر حظر واردات النفط من روسيا.

وقال الرئيس الأمريكي، في كلمة له: نسقنا قرار حظر واردات النفط الروسي مع عدد من الشركاء، موضحا أن العقوبات تهدف إلى إلحاق الأذى بالرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وأضاف جو بايدن: سنمنع روسيا من الوصول إلى بعض الأسواق والشركات الدولية تواصل الانسحاب من روسيا، وتابع الرئيس الأمريكي: سنواصل احترام البند الخامس من ميثاق الناتو ولن نقبل أى اعتداء على دول الحلف.

من جانبها، ذكرت قناة العربية، أن هناك توقعات بارتفاع سعر برميل النفط لـ 200 دولار إذا حظرت الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا نفط روسيا.

وفى تصعيد خطير، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بدء عملية عسكرية فى إقليم دونباس شرق أوكرانيا، والذى اعترفت روسيا باستقلاله مؤخرا وأبرمت مع قادته اتفاقية صداقة، بالتزامن مع بدء التحرك البرى العسكرى فى مدن أوكرانية خلال الأيام الماضية.

وقال بوتين إن بلاده لا تنوي احتلال أوكرانيا وإنما حماية إقليم دونباس الذى يضم جمهوريتي دونتيسك ولوجانسك، محذرًا من أي تدخل خارجي فى أوكرانيا ودعا فى الوقت نفسه الجيش الأوكرانى لإلقاء السلاح.

وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوجانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.