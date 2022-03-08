شكرا لقرائتكم خبر عن تمكين القطاع العسكري رقميا وتوفير تقنيات مبتكرة في معرض الدفاع العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعرض stc مجموعة من منتجات اتصال متطورة وحلول تقنية مساعدة في العمليات الأمنية والعسكرية، تعمل على تأمين قنوات ربط آمنة للعناصر العسكرية، ومجموعة من الحلول التقنية السيبرانية، وجملة من التقنيات الطبية المساندة للقطاع العسكري لدعم المستشفيات الميدانية.

وتقدم stc حلولها التقنية، أبرزها مركز الدمج التقني السيبراني الذي يجمع البيانات عبر مجموعة من الوظائف الأمنية ويقوم بالاستجابة لكافة التهديدات وتأمينها من الهجمات السيبرانية. ويحفظ مركز الدمج الإلكتروني البيانات من التهديدات والهجمات السيبرانية التي يتم جمعها للظروف الأمنية والعسكرية والتي تساعد أصحاب القرار من اتخاذ الإجراء الصحيح، كما يسمح المركز باستمرار تبادل المعلومات الاستخبارية وخلق التعاون بين الفرق الأمنية والعسكرية بشكل آمن وموثوق.

وتستعرض stc جهاز SatCom Vehicle وهو عبارة عن مركبة تقوم بتأمين اتصال آمن للعناصر العسكرية على الأرض بمراكز القيادة والسيطرة من أي مكان في العالم، بالإضافة إلى جهاز ManPack وهو جهاز يُحمل في حقيبة على الظهر يوفر قناة اتصال آمن بين العناصر العسكرية.

وتساهم stc في تمكين القطاع الأمني العسكري رقمياً بعرض مجموعة من المنتجات والحلول التقنية، استمراراً للدور الريادي الذي تقوم به المجموعة في تقديم حلول رقمية تساهم في تمكين القطاعات المختلفة، والقطاع العسكري كأحد أهم القطاعات الحيوية، استمراراً لإستراتيجيتها في تمكين التحول الرقمي في المملكة.