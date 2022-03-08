رغم الارتفاع العالمي.. تراجع في أسعار الذهب اليوم بمصر

الشارقة - اميمة ياسر -

تراجعت أسعار الذهب مع بداية التعاملات اليوم الثلاثاء، حيث انخفض الجرام جنيهين، مقارنة بمستواه أمس الإثنين، بالرغم من قفزة المعدن في البورصات العالمية.

وكان سعر جرام الذهب قد هبط 5 جنيهات خلال التعاملات المسائية.

وخلال الأسبوعين الماضيين، شهدت أسعار الذهب قفزات كبيرة في السوق المحلي، وذلك تأثراً بسعر المعدن عالمياً والذي صعد بسبب الحرب الروسية والأوكرانية.

ونشر موقع "مصراوي" قائمة بأسعار الذهب اليوم:

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 579 جنيها للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 744 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 868 جنيها للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 24 إلى 992 جنيها للجرام.

كما انخفض سعر الجنيه الذهب إلى 6944 جنيها، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه، ويرتبط سعره بأسعار الجرام عيار 21.

وقفز سعر الذهب عالميًا في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، إلى نحو 2013 دولارا للأوقية، في الساعة 9:13 صباحا بتوقيت القاهرة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.