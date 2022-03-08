شكرا لقرائتكم خبر عن القطاع الصناعي في ألمانيا يحذر من وقف استيراد الطاقة الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر اتحاد الصناعات الألمانية من وقف استيراد النفط والغاز من روسيا بسبب حربها العدوانية في أوكرانيا. وقال رئيس الاتحاد، زيجفريد روسفورف، في تصريحات للقناة الثانية في التليفزيون الألماني (زد دي إف) اليوم الثلاثاء: "يجب أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب هذا التصعيد، حتى لو كان ذلك صعبا للغاية من الناحية العاطفية على خلفية هذه الصور". وذكر روسفورم أنه سيكون من السذاجة الاعتقاد بأن دخل روسيا من البيع الحالي للنفط والغاز لألمانيا "يمول الآن بشكل كبير هذه الحرب"، وقال: "فلاديمير بوتين استعد لهذا الأمر. دباباته لن تضطر للتوجه إلى محطة وقود ودفع فاتورة هناك. بعبارة أخرى، الحجة القائلة بأننا نمول هذه الحرب بكل متر مكعب من الغاز نشتريه اليوم ليست صحيحة من الناحية المنطقية". وأشار روسفورم إلى أن ألمانيا ستجد من ناحية أخرى صعوبة في تغيير إمداداتها من الطاقة، وأضاف: "المستشار محق تماما: إنه ليس شيئا يمكن أن يحدث في غضون أيام قليلة". وبحسب تقرير حديث صادر عن وكالة الطاقة الدولية (IEA)، غطى الاتحاد الأوروبي في عام 2021 ما يقرب من 40% من استهلاكه للغاز بواردات من روسيا. وأشار روسفورم إلى أن هناك العديد من القطاعات الصناعية في ألمانيا التي تشكل فيها الطاقة عامل تكلفة رئيسي، وهو ما يصعب الآن على الشركات الإنتاج بأسعار معقولة. وطالب روسفورم بمساعدة الشركات التي تواجه صعوبات حقيقية الآن، لأن على سبيل المثال استثماراتها في روسيا أصبحت فجأة بلا قيمة.