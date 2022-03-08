مفروشات الرقيب تطلق RAE essence علامة تجارية جديدة للزيوت العطرية وأجهزة تعطير الجو

الدمام - شريف احمد - أطلقت مفروشات الرقيب علامتها التجارية الجديدة "RAE essence" المتخصصة في أجهزة تعطير الجو والزيوت العطرية. وحرصت مفروشات الرقيب على إطلاق منتجها الجديد في "معرض العطور" الذي يقام في مدينة الرياض ويعد أكبر معرض للعطور العربية في الشرق الأوسط، وتتميز منتجات "RAE essence" بتنوع زيوتها العطرية التي تناسب مختلف الأذواق، والتي يمكن استخدامها في مختلف الأماكن والمساحات، سواءً في المنزل أو الفنادق والفلل والقصور.