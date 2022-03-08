شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للتنمية الصناعية» يوقع مذكرة تفاهم مع «أميك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع المركز الوطني للتنمية الصناعية أمس، مذكرة تفاهم مع شركة مجمع صناعات المعادن المتطورة المحدودة "أميك"، وذلك برعاية معالي رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، وبحضور رئيس مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية المهندس مبارك بن عبدالله الخفرة.

وقع المذكرة من جانب المركز، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية الدكتور عبدالرحمن القرطاس، ومن جانب "أميك"، العضو المنتدب لشركة "أميك" نائب الرئيس التنفيذي لقطاع المعادن بشركة التصنيع الوطنية الدكتور فادي بن محمد طرابزوني.

وستسهم مذكرة التفاهم في دعم الشركة لتطوير وتوطين سلاسل القيمة لصناعة معدن التيتانيوم المرخص والمؤهل لصناعة الطيران والصناعات المتقدمة، التي تُعد أحد أهم المخرجات الرئيسة لدراسات صناعة الطيران التي ستسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.