شكرا لقرائتكم خبر عن الحساب الجاري لليابان يسجل عجزًا خلال يناير الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل ميزان الحساب الجاري لليابان عجزًا بقيمة 7ر1188 مليار ين (ما يعادل 30ر10 مليارات دولار) خلال شهر يناير الماضي.

وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، أن الواردات ارتفعت خلال يناير بنسبة 9ر39% سنويًا إلى 3ر8166 مليار ين، في حين زادت الصادرات بنسبة 2ر15% سنويًا إلى 6562 مليار ين خلال الشهر نفسه، لتسجل اليابان عجزًا تجاريًا بقيمة 3ر1604 مليارات ين.

وسجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزًا بقيمة 3ر9 مليارات ين، في حين سجل ميزان الحساب المالي فائضًا بقيمة 1239 مليار ين خلال الشهر الأول من العام الحالي.