شكرا لقرائتكم خبر عن «هيئة السوق المالية» ربع محافظ الأفراد في الأسهم للنساء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - ارتفاع قيمة الطرح العام للأوراق المالية للربع الرابع 2021 بنسبة 225%

- ارتفاع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى 5.9 مليون

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أصدرت هيئة السوق المالية النشرة الإحصائية للربع الرابع لعام 2021، ويأتي ذلك من منطلق إتاحة المعلومات الإحصائية وبيانات السوق للمتعاملين والمحللين في السوق المالية السعودية والباحثين من طلاب وأكاديميين؛ بهدف رفع مستوى الشفافية والإفصاح وتحفيز وتنمية الاستثمارات في السوق المالية.

وأظهرت بيانات النشرة ارتفاع إجمالي قيمة الطرح العام للأوراق المالية للربع الرابع 2021 بنسبة 225% مقارنة بالربع السابق بما يزيد عن 68 مليار ريال، وبلغ عدد الطروحات في السوق المالية خلال الربع 8 طروحات. وبنهاية الربع الرابع وصل عدد الشركات المدرجة في سوق الأسهم الرئيسية (210 شركات) وفي السوق الموازية نمو (14 شركة).

وارتفع عدد المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم السعودية إلى نحو 5.9مليون مستثمر بنهاية الربع الرابع، بزيادة أكثر من 115 ألف مستثمر.

ومن ضمن المؤشرات التي عكستها النشرة فيما يخص الصناديق الاستثمارية، نمو عدد الصناديق إلى751 بنهاية الربع الرابع 2021 ويعد الأعلى تاريخيًا، وارتفع حجم أصولها بنسبة 18% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق حوالي 524 مليار ريال. كما ارتفع عدد المشتركين في الصناديق الاستثمارية العامة بنسبة 47% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق (18% مقارنة بالربع السابق)، ليتجاوز 529 ألف مشترك، والذي يعد أعلى مستوى له منذ العام 2005م.

ومن جانب آخر، تظهر بيانات النشرة ارتفاع إجمالي إيرادات مؤسسات السوق المالية بنسبة 59% مقارنة بالربع السابق، وشكل نشاط إدارة الأصول 37% النسبة الكبرى من مصادر الإيرادات ويليها نشاط التعامل بنسبة 24%. كذلك شهد الربع الرابع ارتفاع في عدد العاملين لدى مؤسسات السوق المالية ليصل إلى 4,773 موظف/ موظفة.