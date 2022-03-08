شكرا لقرائتكم خبر عن موتور سبورت: المملكة تجري تحولات كبيرة على مضمار «فورمولا 1» في جدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - * «مع بقاء أسابيع قليلة على السباق، يتم الآن تحسين خطوط الرؤية عن طريق تحريك الحواجز وتوسيع الحلبة في بعض الأماكن».

ألقى موقع «موتور سبورت دوت كوم»، المهتم بأخبار سباقات السيارات حول العالم، الضوء على التغييرات الكبيرة، التي من المقرر تطبيقها على مضمار سباق «الفورمولا 1» في جدة، بهدف جذب المزيد من المتسابقين والمشجعين إلى المملكة في 2022.

وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة ”الخليج 365” أبرز ما جاء فيه، إن القائمين على سباق الجائزة الكبرى في المملكة أعلنوا عن التغييرات المخطط لها على المضمار في حلبة جدة قبل السباق المزمع عقده في السابع والعشرين من الشهر الجاري.

وأضاف «موتور سبورت»: «استضافت حلبة كورنيش جدة أول سباق لها في ديسمبر الماضي، لكنها قوبلت بانتقادات من السائقين بشأن سلامتها بسبب عدد النقاط العمياء على المضمار عالي السرعة، لكن كل هذا قد يتغير في السباق المقبل».

ولفت الموقع إلى أن السباق المقبل سيكون بمثابة الجولة الثانية من الموسم الكبير الذي حققته تلك الرياضة حتى الآن في المملكة. ونقل عن الرئيس التنفيذي للحدث، مارتن ويتاكر، تأكيده أنه سيتم إجراء تعديلات على المسار للمساعدة في دعم رؤية السائق للمضمار أثناء التباري.

وأضاف: «مع بقاء أسابيع قليلة على السباق، يتم الآن تحسين خطوط الرؤية عن طريق تحريك الحواجز وتوسيع الحلبة في بعض الأماكن».

وأردف: «تم التأكيد بالفعل على أنه سيتم إجراء بعض التعديلات الطفيفة على الحلبة للمساعدة في تحسين خطوط رؤية السائق من قمرة القيادة، من خلال دعم مستوى الرؤية في العديد من زوايا الحلبة، بما في ذلك المنعطفات 2 و3 و14 و21، حيث سيتم إرجاع الحواجز للخلف بين 1.5 متر و2 متر».

وبالمثل، فإن الحاجز الموجود على الجانب الأيمن من المنعطف 27 سيتم تحريكه للخلف بحوالي 1.5 متر لتوسيع المسار في هذه المرحلة. وفي جميع الحالات باستثناء المنعطف 27، ستظل حواف المضمار كما هي.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم إجراء المزيد من التعديلات على المنعطفات 4 و16 و22 و24 بعد التشاور مع السائقين، الذين طلبوا حاجزاً أكثر سلاسة على القمة، حتى يتمكنوا من تخطيه بسلاسة أكبر عند المرور.

وقال الموقع: «للتخلص من هذه العوائق، قام المسؤولون عن السباق العالمي في المملكة بتركيب لوح فولاذي يلتف بشكل فعال حول الحواجز الخرسانية، مما يمنحها السطح الأملس الذي يحتاج السائقون إليه».