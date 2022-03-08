شكرا لقرائتكم خبر عن 12.15 مليار ريال تمويلات عقارية للأفراد في شهر.. والفلل تتصدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف في يناير الماضي 12.151 مليار ريال، منخفضًا بنسبة 3.6 %، مقارنة بـ12.602 مليار ريال في ديسمبر 2021، فيما تراجع على أساس سنوي بنسبة 27.8 %، مقارنة بـ16.829 مليار ريال في يناير من العام الماضي.

وأظهرت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي «ساما»، أن إجمالي عدد عقود التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف بلغ في يناير الماضي 16.442 ألف عقد، مقارنة بـ 16.087 ألف عقد في ديسمبر الماضي، مرتفعا بنسبة 2.2 %، فيما انخفض على أساس سنوي بنسبة 29.4 %، مقارنة بـ 23.298 ألف عقد في يناير من العام الماضي.

ووفقًا للنشرة استحوذت الفلل السكنية على التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد بنحو 9.403 مليار ريال، في يناير الماضي، بنسبة 77.4 %، منخفضا بنسبة 6.2 %، مقارنة بـ 10.025 مليار ريال في ديسمبر 2021، بينما انخفض على أساس سنوي بنسبة 3.1 %، مقارنة بـ 9.706 مليار ريال في يناير 2020.

وبحسب النشرة فإن الشقق السكنية جاءت في المرتبة الثانية في التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد المقدم من المصارف، بقيمة 2.106 مليار ريال في يناير الماضي، مقابل 2.183 مليار ريال، في ديسمبر 2021، مستحوذة على نسبة 17.3 %، منخفضا بنسبة 3.5 %، فيما تراجعت على أساس سنوي بنسبة 26.3 %، بينما استحوذت الأراضي السكنية على 642 مليون ريال، مستحوذة على 5.3 %، مرتفعة بنسبة 62.9 %، على أساس شهري، فيما تراجعت على أساس سنوي مقارنة بـ 4.263 مليار ريال في يناير 2021، بنسبة 85 %.