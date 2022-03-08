شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 56 منشأة مخالفة لبيع الإطارات ومصادرة 256 منتجا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت عدة جهات حكومية 3630 جولة رقابية على منافذ بيع الإطارات في المملكة، للتأكد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على الإطارات، فيما أسفرت عن ضبط 56 منشأة مخالفة، نتج عنها مصادرة 256 منتجا مخالفا.

وتنوعت المخالفات ما بين منتج لا يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية، ومنتج يحمل بطاقة أوروبية دون وجود البطاقة السعودية، منتج يحمل بطاقة غير ملونة (أبيض/ أسود)، ومنتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية غير واضحة (مطموس/ ممزقة/ غير مقروءة)، وكذلك منتج يحمل بطاقة كفاءة الطاقة السعودية دون وجود رمز الاستجابة السريع QR.

وشملت الجولات التي نفذت مؤخرًا، كلا من الرياض، والشرقية، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وتبوك، والجوف، وحائل، ونجران، وعسير، وجازان، والباحة، والقصيم، والحدود الشمالية.

وشاركت في الجولة الرقابية كل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة التجارة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة والمركز السعودي لكفاءة الطاقة.