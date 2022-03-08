شكرا لقرائتكم خبر عن 30 % زيادة متوقعة لأرباح أرامكو في الربع الأول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع محللون ماليون أن تحقق أرامكو أرباحا قياسية خلال الربع الأول تتراوح ما بين 25- 30 %، مدعومة بعدة عوامل على رأسها التوترات الجيوسياسية التي قفزت بأسعار النفط إلى مستويات تاريخية، التي من المتوقع أن تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى زيادة الإنتاج لضخ الإمدادات بالسوق العالمي، إلى جانب تحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة.

قال المحلل المالي حمد العليان: إن شركة أرامكو تستهدف أرباحا مميزة في الربع الأول من العام الحالي، مدعومة بارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن من المرجح أن تتراوح مستويات الأسعار ما بين 150 إلى 185 دولارا بحسب توقعات بيوت الخبرة.

وأكد المحلل المالي عبدالله الجبلي، أن الأزمة الحالية بين روسيا وأوكرانيا انعكست إيجابيا على أسواق النفط، إذ ارتفعت منذ بداية الربع الأول من العام الحالي، حتى لامست قمة الـ 130 دولارا للبرميل في شهر مارس، مشيرا إلى أن متوسطات سعر برميل خام برنت تصل إلى حدود 109 دولارات، مما يعد قفزة في الأسعار مقارنة بالربع الرابع من العام الماضي.

وتوقع الجبلي أن تشهد أرامكو قفزة في أرباحها تتراوح ما بين 25-30 %، مما يدعم استقرار المؤشر العام لسوق الأسهم فوق مستوى 12 ألف نقطة، حتى في حالة حدوث هزات سعرية على المؤشر العام.

وأضاف الجبلي: إن الأزمة الأوكرانية - الروسية تؤثر على المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي، على غرار تأثيرها على المؤشرات الأوروبية والأمريكية، مشيرا إلى أن السوق حتى الآن متماسك ويتحمل صدمة تلك الأزمة، وذلك بعد تحسن واضح وملموس على أسعار النفط التي من المتوقع أن تنعكس إيجابيا على الموازنة العامة للدولة خلال العام المالي، والتي سيخصص جزء منها للاستثمار في أسواق الأسهم، ومنها سوق الأسهم السعودي.

وأكد المحلل المالي سعد آل ثقفان أنه مع ارتفاع أسعار النفط ووصولها إلى أعلى مستوياتها منذ 2008، مع توقعات بتخطيها القمة التاريخية السعرية، نظرا للتوترات الجيوسياسية، فضلا عن زيادة كميات الإنتاج التي تنتجها أرامكو شهريا، والاستمرار في إضافة 400 ألف برميل شهريا لأوبك +، إضافة إلى تحسن هوامش أرباح قطاع التكرير والمعالجة فإن من المتوقع أن تؤدي إلى أرباح تاريخية لشركة أرامكو خلال الربع الأول من العام الحالي.