شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يسجل أعلى مستوياته في 14 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - عقود برنت تسجل 123.21 دولار للبرميل مرتفعة 4.32%

- العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسجل 119.40 دولار للبرميل

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 بينما تدرس الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون حظر واردات الخام من روسيا في حين أن عودة سريعة للخام الإيراني إلى الأسواق العالمية تبدو أقل ترجيحا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 5.1 دولار، أو 4.3 بالمئة، لتسجل عند التسوية 123.21 دولار للبرميل بينما أغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.72 دولار، أو 3.2 بالمئة، عند 119.40 دولار للبرميل.

وأثناء الجلسة سجل الخامان القياسيان كلاهما أعلى مستوياتهما منذ يوليو تموز 2008 مع وصول برنت إلى 139.13 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 130.50 دولار.

وقال أندرو ليبو، رئيس ليبو أويل أسوشييتس في هيوستون "الصورة الأكبر تشير إلى أن تعطلات الإمدادات تزداد سوءا... لا أحد يريد أن يلمس أي شيء مرتبط بروسيا."

وقفزت أسعار النفط العالمية حوالي 60 بالمئة منذ بداية 2022 مع تزايد القلق حيال النمو الاقتصادي العالمي ومخاوف من ركود تضخمي. وتستهدف الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نموا أبطأ عند 5.5 في المئة هذا العام.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الأحد إن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين يبحثون إمكانية حظر واردات النفط الروسي. وقال البيت الأبيض اليوم إن الرئيس جو بايدن لم يتخذ قرارا بشأن حظر على واردات النفط من روسيا.

وقال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك اليوم إن أسعار النفط قد تقفز فوق 300 دولار للبرميل إذا حظرت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واردات النفط الروسي.

ويقول محللون إن حربا طويلة في أوكرانيا قد تدفع أسعار برنت فوق 150 دولارا للبرميل.

وقال محللون ببنك أوف أمريكا إنه إذا قُطعت صادرات النفط الروسية فإنه قد يحدث عجز قدره خمسة ملايين برميل يوميا أو أكثر من ذلك، مما يدفع الأسعار لتصل إلى 200 دولار.