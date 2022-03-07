شكرا لقرائتكم خبر عن «الصناعة»: إصدار 1989رخصة تعدينية بينها 288 بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن إصدار 67 رخصة تعدينية خلال شهر يناير الماضي 2022، ليصل إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع إلى 1,989 رخصة، تتصدرها رخص مواد البناء بـ 1,155رخصة، ثم رخص الكشف بـ 633 رخصة.

وأوضح تقرير صادر عن المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية أن الرخص الجديدة تتمثل في 63 رخصة لمحاجر مواد البناء، وثلاث رخص كشف، ورخصة استطلاع واحدة، مشيرًا إلى أن مواد الكسارات (البحص) والذهب والمعادن المصاحبة والرمل والحصى والنحاس سجلت أعلى خمس مواد من حيث توزيع الرخص التعدينية السارية في القطاع.

واستحوذت منطقة الرياض على العدد الأكبر من إجمالي الرخص التعدينية السارية في القطاع بـ 406 رخص، تليها منطقة مكة المكرمة بـ 375، ثم المنطقة الشرقية بـ 288 ثم منطقة المدينة المنورة التي سجلت 232 رخصة من إجمالي الرخص السارية في القطاع.

وحدد نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية 6 أنواع من الرخص التعدينية، منها: رخصة الاستطلاع التي تشمل جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة كشـف لجميع أنواع المعادن لمدة 5 سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ،ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير، بالإضافة إلى رخـص الاستغلال، التي تشمل: رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و (ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها 30 عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن مـن الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد عن 20 سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج) والتي تصل مدة الترخيص لها إلى 10 سنوات قابلة للتمديد.

وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.

يشار إلى أن منصة "تعدين" تُمكن المستثمرين من التقدم للحصول على التراخيص والخدمات التي تضم كل ما يتعلق بقطاع التعدين، وذلك من أجل تسهيل رحلة المستثمر، وزيادة رضا المستفيدين، وتقليل عدد الإجراءات الخاصة بكل عملية وتقليص الوقت والجهد اللازمين لكل إجراء؛ تحقيقًا للمستهدفات الحكومية في التحول الرقمي، وتعزيز بيئة الاستثمار في قطاع التعدين في المملكة.