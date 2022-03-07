إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية

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وتسعى الهيئة من خلال إتاحة المجال للوكلاء من القطاع الخاص المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.
ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على «وكيل تسجيل معتمد» إلى استيفاء الاشتراطات التنظيمية الموضحة عبر الموقع الالكتروني المخصص: www.nic.sa، مشيرة إلى أن مدة التقديم مفتوحة وغير مقيدة بزمن.
تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن اعتماد خسمة وكلاء تسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وهم: الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STC، وشركة نور إنترنت، وشركة شبكة صحارى المحدودة، وشركة رقميات نت لتقنية المعلومات، وشركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات.
أسفرت عن اعتماد 5 وكلاء تسجيل هم:
المرحلة الأولى:
- الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STC
- شركة نور إنترنت
- شركة شبكة صحارى المحدودة
- شركة رقميات نت لتقنية المعلومات
- شركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات
المرحلة الثانية:
- انطلقت ابتداء من 6 مارس 2022
- مدة التقديم مفتوحة وغير مقيدة بزمن
الأهداف:
- تنمية منظومة وخدمات الإنترنت في المملكة
- تمكين الشركات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات
- إتاحة المجال لشركات القطاع الخاص للحصول على اعتماد وكيل رسمي
- تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها
- إيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات
- زيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية
- اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية
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