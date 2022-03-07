إطلاق المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المرحلة الثانية من اعتماد وكلاء تسجيل أسماء النطاقات السعودية الهادفة إلى تنمية منظومة وخدمات الإنترنت في المملكة، وتمكين الشركات العاملة في قطاع تقنية المعلومات من الاستثمار في مجال أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها وإتاحة المجال لشركات القطاع الخاص للحصول على اعتماد وكيل رسمي لتوفير خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية في المملكة، وذلك ابتداء من 6 مارس 2022.

وتسعى الهيئة من خلال إتاحة المجال للوكلاء من القطاع الخاص المعتمدين لتسجيل أسماء النطاقات السعودية إلى تعزيز صناعة سوق أسماء النطاقات السعودية والخدمات المرتبطة بها، وإيجاد شركات وطنية تقنية متخصصة في خدمات الإنترنت وأسماء النطاقات وزيادة انتشار استخدام أسماء النطاقات السعودية.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على «وكيل تسجيل معتمد» إلى استيفاء الاشتراطات التنظيمية الموضحة عبر الموقع الالكتروني المخصص: www.nic.sa، مشيرة إلى أن مدة التقديم مفتوحة وغير مقيدة بزمن.

تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى أسفرت عن اعتماد خسمة وكلاء تسجيل لتقديم خدمات تسجيل أسماء النطاقات السعودية، وهم: الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STC، وشركة نور إنترنت، وشركة شبكة صحارى المحدودة، وشركة رقميات نت لتقنية المعلومات، وشركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات.

أسفرت عن اعتماد 5 وكلاء تسجيل هم:

المرحلة الأولى:







الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات STC



شركة نور إنترنت



شركة شبكة صحارى المحدودة



شركة رقميات نت لتقنية المعلومات



شركة حوسبة التقنية لتقنية المعلومات



المرحلة الثانية:





انطلقت ابتداء من 6 مارس 2022



مدة التقديم مفتوحة وغير مقيدة بزمن



الأهداف: