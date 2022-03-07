«وادي الدمام» تناقش فرص الابتكار في التقنية الحيوية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت شركة وادي الدمام التابعة لجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل، فرص الابتكار في التقنية الحيوية، ضمن برنامج الشركات الناشئة الذي أعلن عنه وادي الدمام مؤخرا.

وشارك في حلقة النقاش مجموعة من الخبراء المحليين والدوليين، تحت عنوان «فرص الابتكار في التقنية الحيوية» بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي والرئيس التنفيذي لوادي الدمام الدكتور عبد الرحمن العليان وعدد من عمداء الكليات والعمادات.

وبين وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور فهد الحربي أن هذا البرنامج فريد وواعد من حيث المفهوم والتركيز الذي تمت دراسته واختياره بعناية، وهي متوائمة لركائز رؤية 2030 وتحديدا «الاقتصاد المزدهر» كون التكنولوجيا الحيوية تعد نقطة محورية، فإن الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا الحيوية يلبي تطلعات الرؤية لتنويع الاقتصاد.

من جهته نوه الرئيس التنفيذي لوادي الدمام الدكتور عبدالرحمن العليان بأن الورش ناقشت فرص الابتكار في التقنية الحيوية، مشيرا إلى أن هذه الورشة ضمن برنامج الشركات الناشئة للتقنية الحيوية الذي يستهدف تحفيز بناء الشركات الناشئة في مجال التقنية الحيوية، وبناء قنوات تواصل مع الشركات الناشئة القائمة من حول العالم، وفتح فرص استثمار بها، وتحفيز الكفاءات المميزة ودعمها للعمل على التحديات المرتبطة بالتقنية الحيوية، والعمل على نقل أحدث التقنيات الحيوية العالمية وتوطينها، وتطوير تطبيقات التقنية الحيوية بما يتواءم مع الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، وتقديم أفضل البرامج التدريبية والاستشارات الإدارية لتأهيل الكوادر الوطنية والعالمية وتدريبها للاستثمار في التقنية الحيوية.