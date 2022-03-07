مناولة 18 ألف حاوية على سفينة واحدة في ميناء الدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سجل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام رقما قياسيا جديدا في مناولة أكبر حمولة حاويات على مستوى موانئ المملكة عبر مناولته 18 ألف حاوية نمطية من سفينة واحدة، وفق منظومة متكاملة من الخدمات البحرية والتشغيلية واللوجستية.

يأتي هذا الإنجاز من خلال مناولة ميناء الملك عبدالعزيز حاويات الرحلة رقم (020) للسفينة العملاقة « COSCO Shipping Capricorn» القادمة من الشرق الأقصى، التي يصل طولها إلى 400 م، بسعة تبلغ نحو 20 ألف حاوية نمطية.

ويشير الإنجاز إلى المستويات المتقدمة للقدرات التشغيلية واللوجستية التي يمتاز بها الميناء، مما يؤكد تطور خدماته وكفاءته العالية وتنافسيته في مختلف عملياته التي أسهمت في جذب أحدث السفن العملاقة في صناعة النقل البحري وكبرى الخطوط الملاحية العالمية، الأمر الذي يتوافق مع استراتيجية الهيئة العامة للموانئ ويحقق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تحويل المملكة إلى مركز لوجستي عالمي، فضلا عن تعزيز خدمات الموانئ ورفع مستوى أدائها وإنتاجيتها وقدراتها التشغيلية واللوجستية بشكل كامل.

يذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، كما يعد مركزا متميزا على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مناولة البضائع لخدمة المستوردين والمصدرين وتقديم الخدمات اللوجستية ومجال صناعة النقل البحري، بانتهاجه دورا رياديا ومبادرا في تقديم خدمات عالية الجودة لجميع المتعاملين معه.

ميناء الدمام يستقبل سفينة عملاقة:

