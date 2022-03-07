المركز الوطني للتنافسية يبحث تعزيز التعاون مع وفدين أمريكي وألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استقبلت نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري وفدين من أصحاب الأعمال الألمان والأمريكيين في مقر المركز بالرياض.

وتناولت خلال لقائها الوفدين خطة عمل المركز الجديدة الهادفة إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية، إضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين قطاع الأعمال السعودي وشركائه الأجانب.

وجرى خلال اللقاء مع وفد غرفة التجارة الألمانية - الذي حضره عدد من ممثلي الشركات الألمانية العاملة في المملكة - استعراض منصتي «استطلاع» و»مرئيات»، والتأكيد على أهمية اطلاع قطاع الأعمال على ما يطرح من خلال منصة استطلاع التي تتيح تقديم المرئيات على الأنظمة واللوائح وما في حكمها قبل إقرارها.

وركز اللقاء مع الوفد الأمريكي الذي تقدمته سوزان ستراوتبرج الرئيس والشريك المؤسس لمؤسسة Women Corporate Directors التي تضم 2500 من أبرز السيدات المديرات للشركات العالمية، ولها ثمانون فرعا حول العالم، على القطاعات الواعدة في ظل الإصلاحات والإجراءات التي تمت لاستكمال بناء منظومة تشريعية مرنة وشفافة لقطاع الأعمال بالتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

يذكر أن اللقاءات التي يعقدها المركز الوطني للتنافسية تأتي في إطار تعزيز التواصل مع قطاع الأعمال المحلي والأجنبي، والعمل كشريك داعم لهم في بيئة الأعمال في المملكة، في ظل الانتقال نحو الاقتصاد القائم على الإنتاجية والتنافسية العالمية، بما يحقق الوصول إلى أهداف التنمية المستدامة.