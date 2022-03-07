9 مزادات تستعرض 61 عقارا

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وتعرض المزادات61 أصلا من العقارات تتمثل في أراض تجارية وسكنية، وعمائر، وأراض زراعية، إضافة إلى الفلل والوحدات السكنية.
وتبدأ المزادات بمزاد عالية الخفجي الالكتروني، المقام على فرصة عقارية في محافظة الخفجي، ثم مزاد الشروق الحضوري المقام على 15 عقارا في مدينة حائل، ومزاد بيادر القصيم الالكتروني المقام على 4 عقارات في منطقة القصيم، ومزاد بيادر القصيم الحضوري الذي يقام على عقارين في مدينة بريدة، ومزاد أعالي طيبة الحضوري المقام على 7 عقارات في المدينة المنورة، ومزاد الفخامة الحضوري المقام على 4 عقارات في مدينة الرياض، ومزاد شمال المملكة الالكتروني المقام على 12 عقارا في كل من تبوك وسكاكا ورفحاء وتيماء، ومزاد الثريا الحضوري المقام على 6 عقارات مدينة الرياض، ومزاد رحاب المدينة الحضوري المقام على 10 عقارات بمنطقة المدينة المنورة.
ويعد مركز الإسناد والتصفية «إنفاذ» بيت الخبرة المختص في الإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات التي يسند إليه بيعها من الجهات القضائية أو القطاع الخاص أو التركات الخاصة والأفراد، وذلك من خلال تعيين الخبراء ومزودي الخدمات من الجهات المختصة بالتقييم والتسويق وإدارة الأملاك وحراستها وحصرها، عن طريق طرحها عبر المنصة الالكترونية (infath.sa) بكل شفافية وتنافسية، بما يسهم في الحفاظ على قيم الأصول، وتسريع عملية استيفاء الحقوق، وتحقيق القيمة العدلية والاقتصادية التي يضطلع المركز بها.
المزادات
- عالية الخفجي على فرصة عقارية في محافظة الخفجي
- الشروق على 15 عقارا في مدينة حائل
- بيادر القصيم على 4 عقارات في منطقة القصيم
- بيادر القصيم على عقارين في مدينة بريدة
- أعالي طيبة على 7 عقارات في المدينة المنورة
- الفخامة على 4 عقارات في مدينة الرياض
- شمال المملكة على 12 عقارا في كل من تبوك وسكاكا ورفحاء وتيماء
- الثريا على 6 عقارات مدينة الرياض
- رحاب المدينة على 10 عقارات بمنطقة المدينة المنورة
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