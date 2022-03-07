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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لجنة وفرة السلع الغذائية عقدت أمس اجتماعها الدوري الثامن برئاسة وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس اللجنة المهندس عبدالرحمن الفضلي، وذلك لاستعراض التقرير الدولي المعد من المكتب التنفيذي للأمن الغذائي بالمؤسسة العامة للحبوب، والمتضمن بيانات ومؤشرات رصد وفرة السلع الغذائية في الأسواق المحلية ومتابعة حالة المخزونات واستقرار سلاسل الإمداد في ضوء تطورات الأسواق العالمية، والتي أظهرت وفرة السلع الغذائية بالسوق المحلية. وثمن الفضلي الجهود المبذولة من كل الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي في المملكة والأعضاء في اللجنة، والتي تعمل من خلال فريق الرصد المشترك على مدار الساعة لمتابعة ووفرة السلع الغذائية التموينية والزراعية والحيوانية في الأسواق، والمخزونات وسلاسل الإمداد كذلك، في ظل التطورات العالمية.



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