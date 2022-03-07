شكرا لقرائتكم خبر حشد دولي في نيويورك أبريل المقبل لمنافشة الفرص في نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعقد في نيويورك أبريل المقبل اجتماع لحشد الاهتمام الدولي حول مشروع «نيوم» ومناقشة الفرص المهمة التي يتضمنها المشروع البالغة قيمته 500 مليار دولار.

وقالت الدعوة المرسلة لعمالقة وول ستريت والتي اطلعت عليها «بلومبيرج، « استكشف وناقش فرص السوق المهمة التي تمثلها نيوم، وناقش كيف يمكننا دعم خطط عملك من خلال الشراكة الهادفة وفرص الاستثمار».

كما دعا المسؤولون في نيوم، المديرين التنفيذيين لتبادل التفاصيل حول «رؤية نيوم الفريدة للتصميم الحضري، والتي تتضمن خططا لمدينة خطية خالية من السيارات، ومنطقة صناعية عائمة فوق المياه، ومنتجعا للتزلج على الجبال ببحيرة اصطناعية، وكلها مدعومة بالطاقة المتجددة»، وفقا لما نقلته «بلومبيرج».

وبحسب الوكالة الأمريكية، من المقرر أن يحضر الرئيس التنفيذي لشركة نيوم نظمي النصر ورئيس القطاع المالي ليث الشيبان الحدث في أوائل أبريل.

وقال أحد المصادر، لوكالة بلومبيرج، «إنه تم إرسال الدعوات إلى شركات الأسهم الخاصة والمصرفيين وموردي البناء لحضور الحدث، الذي يهدف إلى قياس الاهتمام بالمشروع».

وأوضح مصدر آخر، أن الحدث سيكون واحدا من سلسلة أحداث في عدة مدن أمريكية، ويتبع حدثا مشابها في لندن العام الماضي.

وتم الإعلان عن مشروع نيوم في 2017. وتتضمن خططه لتحويل المنطقة النائية على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأحمر للمملكة إلى مركز عالي التقنية مليء بالروبوتات، وكأكبر مدينة من الجيل المستقبلي، ضمن «رؤية 2030» للتنويع بعيدا عن النفط الخام وتخفيف القيود الاجتماعية وتعزيز الاستثمار.

ووظفت نيوم أكثر من ألف موظف للانتقال إلى الموقع الجديد والتخطيط لاقتصاد المنطقة الجديدة والتصميم الحضري، بما في ذلك المديرين التنفيذيين السابقين من Buro Happold، وجنرال إليكتريك، وRWE الألمانية.