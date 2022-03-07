شكرا لقرائتكم خبر 66 ألف صفقة عقارية عبر بوابة ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الالكتروني إلى نحو 66 ألف صفقة، منذ تدشين الخدمة في مارس 2020.

وأوضحت الوزارة أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني ept.moj.gov.sa، مشيرة إلى أن إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الالكتروني من خلال 17 بنكا محليا وأجنبيا بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأفادت بأن الإفراغ العقاري متاح الكترونيا على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق في أقل من 60 دقيقة.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية. وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.

الإفراغ العقاري الالكتروني:

