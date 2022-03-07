مذكرة تعاون ثلاثية لتشجيع الاستثمار في السياحة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت وزارتا السياحة والبيئة والمياه والزراعة وصندوق التنمية السياحي مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي في المملكة، بما يتوافق مع مستهدفات استراتيجية السياحة الوطنية، للإسهام في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وتنطوي الاتفاقية على مجموعة من الأهداف، منها: العمل على تعزيز التعاون المتبادل بما يحقق مستهدفات دعم وتطوير القطاع السياحي بالمملكة، إيجاد آلية للتنسيق المشترك، تسهيل الإجراءات فيما يخص المشاريع والأنشطة السياحية التي تقع تحت إشراف وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورفع جاهزية الوجهات السياحية وتذليل المعوقات أمام التنمية السياحية وسائر الأعمال ذات العلاقة باعتبارها رافدا من روافد الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت الاتفاقية التعاون في دعم التسويق والترويج؛ لخلق تجارب سياحية وجذب الاستثمارات السياحية، والعمل على تقييم الفرص والمشاريع السياحية، وتحديد نوع الاستثمار الأنسب وفق المعايير والضمانات اللازمة، ودعمها من قبل صندوق التنمية السياحي، إضافة إلى التأكيد على أهمية دعم التكامل الالكتروني من خلال الربط التقني بين الأطراف الثلاثة.

وتم الاتفاق على تحديد أوجه ومجالات التعاون - بحسب الاتفاقية - التي شملت تطوير عدد من المواقع السياحية، وذلك من خلال تحديد الاحتياجات والمتطلبات لرفع جاهزيتها وإعداد الخطط التطويرية لها، إضافة لتشجيع القطاع الخاص وجذب المستثمرين للاستثمار فيها، من خلال تطوير آلية للاستفادة من المواقع المحددة.

وتضمنت الاتفاقية التعاون بين وزارة السياحة ووزارة البيئة والمياه والزراعة على تدريب وتطوير وتأهيل الكوادر البشرية العاملة في المواقع السياحية، والعمل على تبادل وإقامة ورش العمل والدورات والمؤتمرات والبرامج التوعوية كذلك، إضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مجال الرقابة والتفتيش في مرافق الإيواء السياحي.

يذكر أن الاتفاقية تأتي تماشيا مع قرار مجلس الوزراء بتاريخ 29 / 04 / 1439، القاضي بالموافقة على قيام وزارة البيئة والمياه والزراعة بتأجير الأراضي التي تشرف عليها نظاما، وترغب في استثمارها وفق اللوائح والأنظمة في المشاريع السياحية والتنموية التي تدعمها وزارة السياحة وصندوق التنمية السياحي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وفق أهداف رؤية 2030.

مذكرة تفاهم لتشجيع الاستثمار في القطاع السياحي

الجهات المشاركة







وزارة السياحة



وزارة البيئة



صندوق التنمية السياحي



الأهداف