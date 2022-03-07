وزير التجارة

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وأكد القصبي خلال اللقاء أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وإسبانيا، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وإزالة أي معوقات تواجهها.
وشدد على أهمية تبادل الزيارات بين القطاع الخاص وإقامة المعارض التجارية بين البلدين.
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