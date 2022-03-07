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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التقى وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا ماريا رييس ماروتو، بحضور محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية عبدالرحمن الحربي، وذلك خلال زيارة الوزيرة والوفد المرافق لها إلى المملكة.

وأكد القصبي خلال اللقاء أهمية تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وإسبانيا، والاستفادة من الفرص التجارية في ضوء رؤية المملكة 2030، ورفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة وإزالة أي معوقات تواجهها.

وشدد على أهمية تبادل الزيارات بين القطاع الخاص وإقامة المعارض التجارية بين البلدين.