بدء التقدم لبرنامج «نُخب» المنتهي بالتوظيف في الصندوق الصناعي

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وبين الصندوق الصناعي أن الملتحقين بالبرنامج يحصلون على مزايا عدة، من أبرزها: مكافأة شهرية وتأمين طبي للمتدرب ووالديه، بالإضافة إلى بدل سكن وبدل نقل، وكذلك مكافأة أداء سنوية وغيرها من المزايا، فضلا عن اكتساب الخبرات المهنية وصقل المهارات.
ويهدف برنامج «نُخب» التدريبي المنتهي بالتوظيف إلى تقديم تدريب مكثف موجه إلى الكفاءات الوطنية من حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير؛ تلبية لاحتياجات سوق العمل وتقديم فرص وظيفية في الصندوق الصناعي، حيث يعتمد البرنامج على منظومة متكاملة من التدريب النظري والعملي.
ودعا صندوق التنمية الصناعية السعودي حديثي التخرج من مرحلتي البكالوريوس والماجستير إلى التقدم لبرنامج نُخب التدريبي عبر موقعه الالكتروني، موضحا في السياق نفسه أن التقديم متاح حتى 11 أبريل 2022م، وانطلاق التدريب في 11 سبتمبر 2022.
يذكر أن برنامج نُخب التدريبي يأتي امتدادا لجهود صندوق التنمية الصناعية السعودي وخبراته المتراكمة، التي تزيد على 48 عاما في مجال تطوير الكوادر الوطنية، من خلال برامج التدريب المتخصصة وبرامج التدريب التعاوني، وبالشراكة مع أعرق الجامعات والمراكز التعليمية والتدريبية.
«نُخب»
برنامج تدريبي منتهٍ بالتوظيف في الصندوق الصناعي
التقديم متاح حتى 11 أبريل 2022
موجه للكفاءات الوطنية من خريجي البكالوريوس والماجستير
التقدم عبر موقع الصندوق الالكتروني
يقدم فرصا وظيفية في صندوق التنمية الصناعية السعودي
انطلاق التدريب 11 سبتمبر 2022
3 مسارات:
- نخب المهندسين
- نخب الائتمان
- نخب دراسات السوق
مزايا المتدربين:
- مكافأة شهرية
- تأمين طبي
- بدل سكن
- بدل نقل
- مكافأة أداء سنوية
- اكتساب خبرات
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