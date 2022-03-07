شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة» تبحث مجالات جودة الأغذية والزراعة مع نيوزيلندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ترأس وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي الجانب السعودي في اجتماعات اللجنة السعودية النيوزلندية المشتركة في دورتها الثامنة التي عقدت بالرياض اليوم 04 شعبان 1443 هـ الموافق 07 مارس 2022 م، فيما ترأس الجانب النيوزيلندي وزير التجارة ونمو الصادرات السيد داميان أوكونور، وذلك بمشاركة وحضور عدد من أعضاء الوفدين الرسميين في البلدين.

وفي بداية الاجتماعات، نوه الجانبان على بما تحقق من إنجازات منذ الدورة السابعة للجنة التي عُقدت في أوكلاند في 10 أغسطس 2018م والمتمثلة في عدد من القرارات منها الموافقة لثلاث جهات نيوزيلندية على منح خدمات شهادات الحلال في نيوزيلندا من قبل مركز الحلال السعودي، وقيام وفد من الشركات النيوزيلندية بزيارة المملكة؛ لاستكشاف الفرص الاستثمارية، والتعاون بين الوزارة وشركات النيوزيلندية؛ لتقديم المرحلة الأولى من الخطة الوطنية السعودية لتحسين الثروة الحيوانية؛ وتعزيز إنتاجية النحل.

وتم التوصل في اجتماعات الدورة الحالية إلى عدد من التوصيات في مجال الأمن الغذائي وقطاع الحلال وجودة الأغذية والزراعة وعدد من مجالات التعاون الأخرى شملت: التجارية، الاستثمارية، الدبلوماسية، القضائية، وكذلك مجال الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والتعليم والتدريب العمل، والتنمية الاجتماعية؛ بهدف إقرارها واعتمادها من قبل الجانبين.

وفي ختام الاجتماعات، اتفق الجانبان على صياغة آلية المتابعة للدورة التالية للجنة الوزارية المشتركة، تضمنت ضرورة التركيز على نتائج اللجنة الوزارية المشتركة؛ لضمان توجيه جهودهما نحو الأهداف المشتركة، كما اتفقا على تنفيذ التوصيات ونقاط العمل المحددة في هذا المحضر عبر القنوات الدبلوماسية، بالإضافة إلى الاتفاق على عقد الدورة المقبلة للجنة في نيوزيلندا بتاريخ يُتفق عليه في الوقت المناسب.