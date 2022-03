شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 32 ممثلاً.. المملكة تستضيف اجتماع منظمة التجانس العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - تشارك أمريكا ممثلة بإدارة الغذاء والدواء (USFDA) لأول مرة

- دراسة أفضل السبل لتجانس وتقارب الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة الطبية

تستضيف المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للغذاء والدواء غدًا، اجتماع الأمانة العامة لمنظمة التجانس العالمي وقادة الفرق العلمية والفنية، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ويرأس الاجتماع رئيس منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الأجهزة والمستلزمات الطبية في الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية المهندس علي الضلعان، بمشاركة أكثر من 32 ممثلاً عن الدول الأعضاء في المنظمة.

وستشارك الولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بإدارة الغذاء والدواء (USFDA) لأول مرة كعضو مشارك كامل العضوية، إضافة إلى تحالف البلدان الأمريكية للتقارب التنظيمي لقطاع التقنيات الطبية (Inter-American Coalition for egulatory Convergence for Medical for the medical technology sector (IACRC)، الذي يشمل عددًا من الدول مثل البرازيل وكندا والأرجنتين وكولومبيا وفنزويلا وتشيلي وكذلك تحالف التقنيات الطبية العالمية Global Medical Technology Alliance ، الذي يضم منظمات من عدة دول أوروبية وأمريكية، وكلا التحالفين يشاركان لأول مرة كأعضاء ارتباط مع منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية(GHWP).

وسيتم خلال هذا الاجتماع متابعة أعمال فرق العمل العلمية والفنية واستعراض أبرز إنجازاته ودراسة أفضل السبل لتجانس وتقارب الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة الطبية بين الدول الأعضاء.

وكانت المملكة ممثلةً بـ "الغذاء والدواء" قد استضافت اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع قادة (GHWP) وفرق العمل العلمية والفنية في ديسمبر الماضي.

وتضم منظمة التجانس العالمي للأجهزة الطبية أكثر من 32 هيئة رقابية، ويعمل معها عدد من المستشارين من ذوي الخبرات الرقابية من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا واليابان، وتقوم المنظمة بالتنسيق المستمر مع عددٍ من الشركاء الإستراتيجيين والمنظمات الأخرى كمنظمة (APEC،WHO،OECD) والملتقى الدولي لرقابة الأجهزة والمنتجات الطبية (International Medical Devices Regulators Forum)، وذلك بهدف إيجاد بيئة من التجانس والتقارب التشريعية.

وكذلك تطوير الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية، ومساعدة لدول الناشئة على بناء أنظمتها الرقابية والاستفادة من التجارب المختلفة من أعضاء المنظمة، ويأتي ذلك تعزيزًا لدور المملكة في تشجيع تجانس وتقارب الأنظمة والتشريعات الرقابية للأجهزة والمنتجات الطبية، لسهولة استفادة الدول من دخول التقنيات الطبية الحديثة في التشخيص والعلاج والتبادل التجاري والصناعي.

وتشارك المملكة في جميع فرق العمل العلمية والفنية التسعة بأعضاء متخصصين وذوي خبرات في المجال، إضافةً إلى رئاسة فريقي عمل متطلبات ما قبل التسويق - البرمجيات الطبية، ونظام إدارة الجودة للأجهزة الطبية التدقيق والتقييم.