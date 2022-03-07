شكرا لقرائتكم خبر عن «العدل»: 66 ألف صفقة عقارية عبر «ناجز» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال 17 بنكاً محلياً وأجنبياً

- الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة عبر بوابة ناجز

كشفت وزارة العدل عن ارتفاع عدد صفقات الإفراغ العقاري الإلكتروني إلى نحو 66 ألف صفقة، منذ تدشين الخدمة في مارس 2020.

وأوضحت الوزارة، أن عمليات الإفراغ تقدم من خلال بوابة ناجز الإلكترونية Najiz.sa عبر خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني ept.moj.gov.sa.

وأشارت الوزارة إلى إتاحة خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني من خلال 17 بنكاً محلياً وأجنبياً، بالتعاون مع البنك المركزي السعودي.

وأفادت الوزارة، بأن الإفراغ العقاري متاح إلكترونياً على مدار الساعة عبر بوابة ناجز، وفق خطوات بسيطة وميسرة، تتيح للبائع والمشتري إكمال إجراءات الإفراغ، والاتفاق على تفاصيل المبايعة بشكل آلي دون الحاجة لاعتماد من كاتب عدل أو موثق، في أقل من 60 دقيقة.

كما أتاحت الوزارة خدمة التحقق من ملكية الحسابات البنكية، إضافة إلى التحقق من دفع ضريبة التصرفات العقارية.

وأكدت الوزارة استمرارها في تعزيز التقنية، وتوفير أفضل الحلول الرقمية المبتكرة لخدمة المستفيدين، وتيسير الإجراءات عليهم، في ظل عملها على مجموعة من المبادرات التطويرية والإصلاحات، التي رفعت كفاءة التوثيق والأمن العقاري.