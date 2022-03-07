شكرا لقرائتكم خبر عن شولتسه: الحرب في أوكرانيا قد تؤدي إلى تجويع ملايين الأفارقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت وزيرة التنمية الألمانية، سفينيا شولتسه، من أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة على الإمدادات الغذائية في أفريقيا.

وقالت الوزيرة اليوم الاثنين على هامش اجتماع لوزراء التنمية بالاتحاد الأوروبي في مدينة مونبلييه الفرنسية إن الكثير من القمح في أفريقيا يأتي من أوكرانيا وروسيا، مضيفة أنه إذا استمرت الحرب وصار إنتاج القمح في خطر بسببها، فقد يعني ذلك "تجويع ما يتراوح ما بين 8 و 13 مليون شخص إضافي".

وأعلنت شولتسه أن وزارتها ستقدم أكثر من 38 مليون يورو لدعم الشعب الأوكراني، وقالت: "لقد تسبب بوتين في معاناة لا حد لها لشعب أوكرانيا ونريد أن نعرب عن تضامننا هنا وأن نفعل كل ما في وسعنا لمساعدة أوكرانيا حقا".