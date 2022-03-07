في رسالة إلى الحكومة.. نجيب ساويرس يقترح 3 إجراءات واجب تنفيذها لمواجهة ارتفاع أسعار البترول ‏والقمح

الشارقة - اميمة ياسر -

قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس، اليوم الاثنين، اقتراحاته للحكومة من أجل ‏مواجهة ارتفاع أسعار القمح والبترول، في ظل الحرب الروسية الأوكرانية.

وكتبت ساويرس عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر" تغريدة حدد خلالها ثلاثة "إجراءات واجب سرعة تنفيذها لمواجهة ارتفاع أسعار البترول والقمح وتأثيره على الاقتصاد المصري".

وأوضح ساويرس أن الإجراءات الثلاثة هي: "استبدال توليد الطاقة من الغاز والمازوت بالطاقة البديلة، وتصدير الغاز المسيل من محطات الغاز السائل لأوروبا للاستفادة من سعر الغاز العالي وتعويض الغاز الروسى، أخيرا زيادة مساحات زراعة القمح".

وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وبلغت وارداتها من هذه السلعة نحو 12.9 مليون طن في عام 2020 (للقطاعين الحكومي والخاص)، بقيمة 3.2 مليار دولار.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية، إذ زاد سعر القمح تحديداً مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.