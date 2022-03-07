تقترب من أعلى مستوياتها.. ارتفاع جديد في أسعار البترول بسبب الحرب الروسية الأوكرانية

الشارقة - اميمة ياسر -

قفزت أسعار البترول خلال تعاملات اليوم، الاثنين، في مستهل جلسات الأسبوع، إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008، وذلك بعد تصريحات أمريكية بمناقشة فرض حظر على واردات الخام الروسية.

وبحسب ما ذكر موقع "مصراوي"، فقد وصل سعر خام البترول برنت خلال تعاملات اليوم إلى 127.18 دولار للبرميل في العاشرة و25 دقيقة صباحا بتوقيت القاهرة، بزيادة نحو 9 دولارات بنسبة 7.52% مقارنة بختام تعاملات يوم الجمعة الماضي.

ووفقاً لبيانات شبكة "سي إن بي سي"، فقد كان سعر البرميل وصل إلى مستوى 139.13 دولار على بعد بضعة دولارات من أعلى مستوياته على الإطلاق، والتي سجلها في عام 2008.

ومنذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في الـ 24 من فبراير الماضي، تشهد أسعار البترول قفزات كبيرة، خاصة مع فرض عقوبات أوروبية وأمريكية على روسيا، لترتفع أسعار البترول منذ بداية العام وحتى الآن بنسبة 60.3%.