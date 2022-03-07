شكرا لقرائتكم خبر عن مياه شبرا الخيمة تحصل على شهادة الإدارة الفنية TSM والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أهمية تأهيل المحطات والروافع والشبكات للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM، وضمان استمرار تقديم أفضل خدمة للمواطن، مشيرا إلى أهمية المتابعة اليومية لجميع الشبكات والمحطات على مستوى الجمهورية وتطبيق احدث أساليب التكنولوجيا فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى.

وقال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى أن الشركة مستمرة فى تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM حرصا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة.

وأوضح أن شبكات مياه شبرا الخيمة اجتازت جميع المراجعات النهائية للحصول على الشهادة الدولية للإدارة الفنية بعد تطبيقها أحدث النظم فى توفير الوقود والمتابعة الالكترونية وتطبيق نظم حديثة في التشغيل والإدارة الفنية وابتكار الحلول الجديدة فى إدارة منظومة المياه بالمناطق التي تخدمها المحطة.

وأشار إلى أن شبكات مياه شبرا الخيمة تخدم مناطق شبرا الخيمة وبهتيم وتقوم بتنفيذ أعمال الصيانة بخطوط وشبكات المياه المغذية لهذه المناطق و تنفيذ مشروعات الاحلال والتجديد والتوسعات اللازمة لتطوير شبكات المياه بهذه المناطق.

وذكر، المهندس عمرو عادل مدير عام التفتيش والجودة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى عن وجود 5 اشتراطات لابد من توافرها بمحطات وشبكات وروافع مياه الشرب والصرف الصحى، حتى تحصل على شهادة الجودة العالمية المعروفة باسم شهاد الـ”TSM”، مؤكدًا أن معايير التشغيل والصيانة والموارد البشرية والسلامة والصحة المهنية ومراقبة وضبط الجودة هى أهم وأبرز المعايير والاشتراطات لحصول المحطات والشبكات والروافع الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحى على شهادة الجودة العالمية.