شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الروبل الروسى مقابل الجنيه المصرى اليوم الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع سعر الروبل الروسى بمقدار قرشين مقابل الجنيه المصرى اليوم الاثنين 7-3-2022، وذلك مقارنة بختام تداولات أمس، حيث سجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه سعر 0.15 جنيه مصرى، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 6.78 روبل روسي، وذلك بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا.

وكان البنك المركزى الأوكرانى أعلن حظر التعامل بالروبل الروسى، والروبل البيلاروسي، جاء ذلك وفقا لخبرعاجل لقناة العربية يوم 25 فبراير 2022.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن الدولار بلغت قيمته 71.64 روبل روسى انخفاضا من 71.97 روبل، أما قيمة اليورو انخفضت إلى 87.2 روبل روسى نزولا من 86.8 روبل. وأشارت الوكالة إلى أنه بعد فترة وجيزة من الاجتماع انخفضت قيمة الروبل قليلا لتستقر عند 71.84 روبل لكل دولار و87.05 روبل لكل يورو.

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وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأيام الماضية كالتالى:

2022-03-01 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.

2022-03-02 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-03 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.13 جنيه مصري.