البنك المركزي: مشروع "اعرف عميلك" يمكن المواطنين من فتح حسابات بنكية إلكترونيا

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القاهرة - سامية سيد - قال وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع المهندس إيهاب نصر إنه يجرى حاليا العمل على إطلاق مشروع "اعرف عميلك"، والذي يمكن المواطنين من فتح حسابات بنكية بصورة إلكترونية دون الحاجة للذهاب إلى مقرات وفروع البنوك.

وأوضح نصر- في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين أن هذا المشروع سيساعد المواطنين في الحصول على كافة الخدمات المصرفية الإلكترونية عن بعد، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من هذا المشروع قبل نهاية العام الجاري.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من مشروع المدفوعات اللحظية، والذي سيتم إطلاقه بعد إسبوعين، والذي سيتيح إمكانية إتمام المعاملات الإلكترونية لحظيا طوال أيام الأسبوع وخلال الإجازات والعطلات الرسمية، ومن المتوقع انتهاء كافة البنوك من الربط الفني على المنظومة بنهاية شهر أبريل المقبل.

وأكد أن التعديلات التشريعية التي تمت على قانون البنك المركزي ضمنت حماية التحول الرقمي، حيث شملت بابا للمدفوعات بهدف وضع الإطار العام لتطوير عمل شركات الدفع في مصر، موضحا أنه أصدر العديد من القواعد الجديدة التي من شأنها أن تساعد على تطوير الخدمات المالية المقدمة، أهمها ما تم إضافته في قواعد تقديم خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، حيث تتضمن السماح للبنوك باستخدام البيانات البديلة للمواطن في تقييم العملاء ائتمانيا مثل فواتير المرافق العامة كالهاتف المحمول والكهرباء بهدف منحه ائتمانا صغير القيمة من خلال محافظ الهاتف المحمول.

وأشار إلى أن هذه التعديلات التي من شأنها مساعدة قطاع كبير من المواطنين في الحصول على القروض صغيرة القيمة، والذي من شأنه دمج عدد أكبر من المواطنين داخل القطاع المصرفي وزيادة الشمول المالي.

وحول الإجراءات الاحترازية التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة فيروس كورونا، أكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري أن تلك الإجراءات كان لها عظيم الأثر في زياده المعاملات الإلكترونية، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات مستمرة حتى يونيو القادم، ويمكن إصدار البطاقات المدفوعة مقدما أو فتح محافظ الهاتف المحمول مجانا مع الإعفاء من مصاريف التحويلات البنكية والسحب النقدي من ماكينات الصراف الألي.

وأوضح أن معاملات محافظ الهاتف المحمول زادت من 88 مليار جنيه في 2020 إلى 268 مليار جنيه في 2021 بزيادة نسبتها 200 في المائة، كما ارتفعت أعداد المحافظ الإلكترونية من 9 ملايين محفظة إلى 26 مليون محفظة، وارتفع عدد البنوك التي تقدم خدمات المحافظ الإلكترونية إلى 23 بنكا، وارتفعت أعداد البطاقات وكروت الدفع من 30 مليون كارت إلى 54 مليونا.

ولفت إلى أن حجم المعاملات عبر التجارة الإلكترونية قد زاد من 16 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه، وبلغ حجم المتحصلات الحكومية من خلال القنوات البنكية أكثر من 662 مليار جنيه، كما شهد حجم المعاملات الإلكترونية السنوية من خلال نقاط البيع الإلكترونية طفرة كبيرة ليقفز من 110 مليارات جنيه إلى 170 مليارا.

وأكد وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري المهندس إيهاب نصر أن هناك تطورا كبيرا في التعاملات الإلكترونية والرقمية بالقطاع المصري خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، حيث زادت أعداد ماكينات الصراف الآلي إلى 18.5 ألف ماكينة، مقابل 13.5 ألف ماكينة بزيادة بنسبة 37%، كما زادت أعداد نقاط البيع إلى 740 ألف نقطة بيع، مقابل 68 ألف نقطة بيع قبل 3 سنوات بزيادة 978%.