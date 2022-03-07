شكرا لقرائتكم خبر عن هبوط مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.12% ليصل إلى مستوى 10860 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.1% ليصل إلى مستوى 1903 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 13297 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 4287 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.95% ليصل إلى مستوى 1893 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.03% ليصل إلى مستوى 2866 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 4656 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ الألومنيوم العربية، اميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، الإسماعيلية مصر للدواجن، نهر الخير للتنمية والاستثمار الزراعي والخدمات البيئية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركتي البنك المصري الخليجي، العربية لإدارة وتطوير الأصول 48571 سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الأخيرة 200 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن ومخابز شمال القاهرة، مطاحن وسط وغرب الدلتا، مطاحن مصر العليا، مطاحن ومخابز الإسكندرية، جدوى للتنمية الصناعية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، 159.3 ألف سهم، 1776 سهم، 2097 سهم، 766 سهم، 3 آلاف سهم، 95 ألف سهم، 209.2 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي تنمية للاستثمار العقاري، سبيد ميديكال 120.8 ألف سهم، 250 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، المصرية لخدمات النقل (إيجيترانس)، مجموعة مستشفيات كليوباترا، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 899.6 ألف سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الأحد، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.41%، شراء الثانية 20 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 156.1 ألف سهم خزينة، شراء الثالثة 1.1 مليون سهم، شراء الشركة الرابعة 30.5 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي 2.3 مليون سهم.

في سياق آخر أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، عن قيام مجموعة من المستثمرين بالاستحواذ على 6.4% من أسهمها ما يعادل 64.3 مليون سهم وهم شركة اكوينوكس فارما هولدنج، والتي رفعت حصتها بشركة راميدا بذلك بنسبة 1.8% لتصبح 17.5%، بالإضافة إلى مستثمر بشريحة المؤسسات من دول مجلس التعاون الخليجي، وعضو مجلس إدارة تنفيذي، وتم تنفيذ عملية الاستحواذ من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير بقيمة إجمالية 128.6 ميون جنيه.