شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مياه البحيرة يعطى إشارة البدء فى تنفيذ الوصلات المنزلية بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه المهندس محمد سعيد نشأت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة، البدء في اعمال تنفيذ الوصلات المنزلية لعدد 15 قرية بمراكز وادي النطرون بأبو المطامير والتي تخطى نسب تنفيذها 70%، مع التأكيد علي انهاء حصر باقي الوصلات المنزلية للقري التي تعدي نسبة تنفيذها 50% من اجمالي 272 (قرية و تابع ).

وشدد علي الانتهاء من أعمال الوصلات المنزلية للمياه للمناطق المحرومة والتي تم مد شبكات مياه لها بالاضافة الي حصر الوصلات المنزلية المطلوبه لمشروعات احلال وتجديد شبكات مياه الشرب لقري ومراكز حياه كريمة بمحافظة البحيرة ليتم تكليف المقاولين بالبدء في العمل بها.

وجاء ذلك أثناء اجتماعه مع رؤساء القطاعات (التخطيط - المشروعات - المياه - الصرف الصحي) ورؤساء لجان حياة كريمة ومديري فروع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي بمراكز (دمنهور - كفر الدوار- حوش عيسي - أبوحمص- أبو المطامير- وادي النطرون ).

وكلف "نشأت" رؤساء قطاعات الشركه بالمتابعة اليومية لتطور الأعمال ومعدلات تنفيذ المشروعات وسرعة الانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المخطط، والالتزام بإجراءات المواصفات الفنية وجودة العمل والسلامة والصحة المهنية أثناء تنفيذ الأعمال، مضيفا أن مبادرة "حياة كريمة" تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأشار نشأت أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى .