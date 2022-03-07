شكرا لقرائتكم خبر عن التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 152 كادرا طبيا بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، أنه تم الانتهاء من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 136 كادر طبي للعمل بمديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج، و16 كادر طبي آخر بمستشفى شرم الشيخ الدولي.

وذكر بيان الجهاز أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناء على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.