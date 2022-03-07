شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 6 جنيهات للمرة الثانية وعيار 21 يسجل 876 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب في مستهل تعاملات الأسبوع اليوم الاثنين للمرة الثانية بحوالي 6 جنيهات، ليرتفع عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر من 870 جنيها للجرام إلي 876 جنيها للجرام، وذلك مع استمرار صعود السعر العالمي للمعدن الأصفر لمستويات 1999 دولار وقت صياغة هذه السطور في المعاملات الفورية التي قد تتغير خلال الساعات القادمة مع استمرار التداول على المعدن الأصفر



سعار الذهب اليوم: سعار الذهب اليوم: عيار 18 يسجل 751 جنيه. عيار 21 يسجل 876 جنيها. عيار 24 يسجل 1001 جنيه. الجنيه الذهب 7008 جنيها.

لا تزال الحرب الأوكرانية الروسية تلقى بظلالها على الأسواق العالمية، حيث تضطرب حرجة الأسهم والعملات والنفط واصل تسجيل مستويات مرتفعة، في حين سجل الذهب صعود جديد إلي مستويات تقترب من 1999 دولار للأونصة في المعاملات الفورية، وذلك في ظل استمرار الطلب المرتفع على المعدن الأصفر بوصفه ملاذ آمن.

وواصلت أسعار الذهب تسجيل ارتفاعات في السوق المصري لتسجل مستويات 876 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، بزيادة 6جنيهات في معاملات اليوم، وهذا السعر سيتغير على مدار اليوم لأكثر من مرة.

ويصل إجمالي ارتفاع أسعار الذهب اليوم في مصر 11 جنيها منذ فتح التداول على الذهب، وذلك مع استمرار تسجيل أونصة الذهب في البورصات العالمية مستويات قياسية كنتيجة طبيعية لاستمرار الحرب الأوكرانية الروسية.