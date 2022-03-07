شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس متحف اللوفر: نعمل على الشراكة مع مصر فى مجالات الآثار والمتاحف.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت Laurence des Cars رئيس متحف اللوفر بباريس، عن سعادتها بزيارة مصر ولقاءها بالمسئولين وبما يمثله ذلك من تأسيس لصيغة متجددة للشراكة المصرية البناءة في مجالات الآثار والمتاحف.

كما أثنت على الدور الذي تقوم به وزارة السياحة والآثار المصرية في مجالات المتاحف والآثار.

وخلال زيارتها تم بحث عدد من الموضوعات التي من شأنها تعمل على تعزيز سبل التعاون بين وزارة السياحة والآثار، ممثلة في المجلس الأعلى للآثار، ومتحف اللوفر، ومن بينها العمل على تجديد بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه عام 2016 بين القسم الإسلامي بمتحف اللوفر ومتحف الفن الإسلامي بالقاهرة وتعظيم الإستفادة منه من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل تبادل الخبرات في مجالات العمل المتحفي بصفة عامة، بما في ذلك تدريب الأمناء والمرممين وإقامة المعارض الأثرية المؤقتة وغيرها من مجالات التعاون المثمر.

وتم الاتفاق على ضرورة العمل على استدامة المشروعات التي تتم بالتعاون بين الطرفين، بما يضمن الاستمرارية وتنوع أطر العمل المشترك وعلى رأسها الشق الأثري والمتحفي.

وأثناء زيارتها الحالية إلى مصر، قامت Laurence des Cars لورانس دي كار رئيس متحف اللوفر بباريس، والوفد المرافق لها، بزيارة لكلاً من المتحف المصري بالتحرير، والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

وتضمنت زيارتها جولة داخل المتحفين، زارت خلالها بالمتحف المصري بالتحرير أعمال تطوير قاعتي كنوز تانيس وعصر الدولة القديمة، بالإضافة إلى قاعة توت عنخ امون، كما اصطحبتها صباح عبد الرازق مديرة المتحف المصري بالتحرير، في جولة داخل أرشيف المتحف.

وفي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط تضمنت الزيارة، جولة داخل قاعات المتحف، استمعوا خلالها إلى شرح مفصل عن تاريخ إنشاء المتحف وأبرز ما يضمه من كنوز أثرية رائعة تعرض بالقاعة العرض المركزية وقاعة المومياوات الملكية.



رئيسة متحف اللوفر بالمتحف المصري بالتحرير



رئيسة متحف اللوفر بمتحف الحضارة



رئيسة متحف اللوفر بمتحف لحضارة



رئيسة متحف اللوفر والوفد المرافق لها







