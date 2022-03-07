تراجع كبير فى سعر اليورو اليوم الإثنين أمام الجنيه المصرى بسبب أزمة أوكرانيا

القاهرة - سامية سيد - تراجع سعر اليورو أمام الجنيه المصرى تراجعا ملحوظا اليوم الاثنين 7-3-2022، بالبنوك العاملة فى مصر بالتعاملات الصباحية، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر سعر 16.92جنيه للشراء، و17.23 للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس كان مسجلا 17.02 جنيه للشراء، و17.41 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 16.92 جنيه للشراء، و17.26 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 17.11 جنيه للشراء، و17.22 جنيه للبيع.

ويأتى ذلك على خلفية الحرب الروسية الأأوكرانية، أعلن الاتحاد الأوروبي حظر بعض البنوك الروسية من نظام SWIFT وفرض المزيد من القيود والتدابير التقييدية في ضوء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

وقرر المجلس على وجه الخصوص حظر الاستثمار أو المشاركة أو المساهمة بأي شكل من الأشكال في المشاريع المستقبلية التي يشترك في تمويلها صندوق الاستثمار المباشر الروسي، وكذلك بيع أو توريد أو تحويل أو تصدير الأوراق النقدية باليورو إلى روسيا أو إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري أو كيان أو هيئة في روسيا، بما في ذلك الحكومة والبنك المركزي لروسيا، أو لاستخدامها في روسيا.